Il leader ungherese, spesso associato a posizioni nazionaliste e anti-establishment, ha recentemente preso decisioni che hanno attirato l’attenzione anche fuori dai confini nazionali. Tra queste, il distacco dalla collaborazione con alcune imprese e la chiusura dei rapporti con Mosca. Questi sviluppi contrastano con le aspettative di alcuni esponenti della sinistra italiana, che avevano sperato in un ruolo più liberatorio e progressista. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni politiche e strategiche.

Magyar tra identità, Pmi e addio a Mosca. Ecco perché il leader ungherese non è il “liberatore rosso” che Schlein e Fratoianni sognavano. Ma procediamo con ordine. Non è certo una novità, ma come dicevano i latini: “ Repetita iuavant “. Dunque, per settimane la sinistra nostrana ci ha propinato la narrazione di un Péter Magyar come “fratello ideologico”, un paladino progressista pronto a traghettare l’Ungheria nel campo socialista. Ma basta leggere con attenzione la sua prima intervista post-voto alla tv di Stato per capire che Magyar è tutto fuorché un compagno. Il leader di Tisza non è il vessillo della sinistra. Semmai il clone magiaro di Donald Tusk: un conservatore pragmatico, sovranista nei fatti e deciso a riportare l’Ungheria al centro del progetto europeo, senza rinunciare alla propria identità.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Magyar compagno? Macché: tra identità, Pmi e addio a Mosca gela la sinistra nostrana. Roba da orticaria per Schlein e Fratoianni

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