La manifestazione nazionale a Roma domani, promossa dall’associazione Setteottobre e con il sostegno di altre organizzazioni, si concentrerà sul supporto al popolo iraniano. Tuttavia, la sinistra italiana ha deciso di non partecipare, con il Movimento 5 Stelle e Avs che hanno annunciato la loro assenza. Questa scelta ha suscitato discussioni, mentre altri gruppi politici hanno confermato la loro presenza.

Tutti in piazza per l’Iran libero. Fatta eccezione per la sinistra italiana. Alla manifestazione nazionale prevista a Roma domani a sostegno del popolo iraniano, promossa una settimana fa dall'associazione Setteottobre, M5s e Avs non parteciperanno. Anche il Pd non ha ancora comunicato la sua adesione. “Non me lo spiego. Negli scorsi giorni ho partecipato, insieme ad altri vertici del Pd milanese e lombardo, a delle manifestazioni a Milano contro la terribile soppressione dell'opposizione iraniana”, dice al Foglio Emanuele Fiano, ex deputato del Partito democratico e presidente di Sinistra per Israele: “Non so dire perché questa volta abbiano scelto di non partecipare, penso che sia sempre giusto manifestare la propria adesione a chi lotta per la libertà in un sistema di oppressione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - "Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano

Leggi anche: Fiano (Pd): “Hannoun? La sinistra ora apra gli occhi sul mondo pro Pal”

Albanese, Salis, Askatasuna: da Pro-Pal a Pro-Iran in poche ore. Sinistra ancora ambigua e divisaSempre contro l’occidente, sempre dalla parte del fondamentalismo: è questo il pensiero che emerge dalla rete e da molti commentatori e osservatori,...

Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

Contenuti e approfondimenti su Sull Iran.

Temi più discussi: Iran, sinistra all'attacco. Schlein: 'Amica di Trump ma non sapeva niente; Insorgenza e silenzio in Iran dopo la repressione della rivolta di gennaio; Chi guiderà adesso l'Iran? Tutti i nomi sul tavolo della successione a Khamenei; Il ruggito che nessuno voleva: Israele attacca l’Iran mentre il mondo trattava.

Le cose da sapere sull’Iran per capire questa guerraPer capire la guerra di Stati Uniti e Israele contro l’Iran bisogna capire alcuni aspetti dell’Iran. Qual è la sua storia, qual è il suo sistema politico, cosa c’entra la Rivoluzione del 1979 e da ... ilpost.it

Soldi islamici e silenzi sull’Iran: l’attacco alla sinistra europea accusata di ipocrisiaDuro attacco dell'eurodeputata Latinopoulou all’Europa per la mancanza di proteste contro il regime iraniano. Nel mirino intellettuali e attivisti accusati di ipocrisia sul tema dei diritti. ilgiornale.it

Sky tg24. . Il ministro degli Esteri Tajani ha riferito sull’attuale situazione in #Iran, specificando che la crisi in corso: “Rappresenta un pericolo immediato per la sicurezza nazionale” #news #skytg24 - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | Hegseth: "Chi uccide americani sarà braccato senza esitazione". Putin parla con l'emiro del Qatar. Media: "In 48 ore Israele-Usa hanno sganciato 3.800 bombe sull'Iran" #ANSA x.com