Sull' Iran la sinistra è senza identità Temono di sembrare pro-Trump dice Fiano

La manifestazione nazionale a Roma domani, promossa dall’associazione Setteottobre e con il sostegno di altre organizzazioni, si concentrerà sul supporto al popolo iraniano. Tuttavia, la sinistra italiana ha deciso di non partecipare, con il Movimento 5 Stelle e Avs che hanno annunciato la loro assenza. Questa scelta ha suscitato discussioni, mentre altri gruppi politici hanno confermato la loro presenza.

Tutti in piazza per l’Iran libero. Fatta eccezione per la sinistra italiana. Alla manifestazione nazionale prevista a Roma domani a sostegno del popolo iraniano, promossa una settimana fa dall'associazione Setteottobre, M5s e Avs non parteciperanno. Anche il Pd non ha ancora comunicato la sua adesione. “Non me lo spiego. Negli scorsi giorni ho partecipato, insieme ad altri vertici del Pd milanese e lombardo, a delle manifestazioni a Milano contro la terribile soppressione dell'opposizione iraniana”, dice al Foglio Emanuele Fiano, ex deputato del Partito democratico e presidente di Sinistra per Israele: “Non so dire perché questa volta abbiano scelto di non partecipare, penso che sia sempre giusto manifestare la propria adesione a chi lotta per la libertà in un sistema di oppressione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

