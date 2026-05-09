Simeone-Napoli grande ritorno? Le parole aprono uno spiraglio a sorpresa

Giovanni Simeone ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dei suoi progetti futuri. Ha menzionato l’interesse a tornare al Napoli e ha espresso il desiderio di giocare con il River Plate. L’attaccante del Torino ha spiegato di essere attratto sia da un ritorno in Italia che dall’opportunità di disputare una nuova stagione in Argentina. Le sue parole lasciano aperta la possibilità di cambiamenti in vista.

Giovanni Simeone non chiude le porte al Napoli e sogna il River Plate: l’attaccante del Torino ha confessato in un’intervista i due progetti che lo affascinano per il futuro della sua carriera. Simeone e il Napoli: il ritorno che non è fantastico. Il figlio di Diego Simeone ha scelto di essere diretto sulla questione. Durante una chiacchierata con il tiktoker argentino Gianfranco, il Cholito ha elencato i due scenari che lo attirano maggiormente. Il Napoli rimane una destinazione concreta, non un’ipotesi remota. Simeone non ha specificato una tempistica o un ruolo preciso, ma il messaggio è inequivocabile: tornerebbe al club partenopeo se le condizioni lo permettessero.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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