Dopo la partita tra Milan e Torino a San Siro, Giovanni Simeone ha commentato la gara. Il giocatore granata ha detto che, nonostante il gol di Pavlovic, la squadra non ha smesso di lottare fino alla fine. La partita si è conclusa con la sconfitta del Torino, ma Simeone ha sottolineato come i suoi abbiano continuato a giocare con determinazione.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'DAZN' il giocatore del Torino Giovanni Simeone. Ecco le sue parole. Sulla sua partita: "I miei gesti dopo il gol di Pavlovic? Ero convinto che stavamo facendo una buona partita, poi quando subisci un gol cali ma quello era il momento in cui non dovevamo mollare. Non dovevamo buttarci giù e dopo ci siamo ripresi benissimo". In attacco segnate di più, a cosa è dovuto? "Un po' la parte mentale incide, quando sei in una zona non comoda devi cercare di dare qualcosa in più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Torino, Simeone dopo la sconfitta col Milan: “Dopo il gol di Pavlovic non abbiamo mollato”

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