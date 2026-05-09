L’ingegner Mottura ha presentato la lista AttivaMente con undici candidati. La lista si compone di persone provenienti da diversi settori, tutte coinvolte in iniziative locali e progetti sociali. Mottura ha dichiarato di voler mettere a frutto le proprie competenze tecniche per offrire servizi concreti ai cittadini. La presentazione ufficiale della lista si è svolta in una sala pubblica, con interventi dei candidati e del promotore.

? Punti chiave Chi sono gli undici candidati che compongono la lista AttivaMente?. Come intende tradurre la competenza tecnica di Mottura in servizi concreti?. Quali figure note del territorio saranno presenti in consiglio comunale?. Perché il progetto punta sulla partecipazione diretta dei cittadini di Simaxis?.? In Breve Lista AttivaMente include candidati Manuel Olia, Mariano Secci, Monica Lilliu e Marta Sanna.. Altri consiglieri sono Matteo Busia, Chiara Salaris, Pierluigi Schirru, Giovanni Serusi, Jennifer Sanna, Ilaria Massa e Manuela Desogus.. Elezioni amministrative a Simaxis fissate per i giorni 7 e 8 giugno.. Obiettivo del gruppo è coniugare competenze tecniche con il radicamento territoriale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simaxis: l’ingegner Mottura lancia AttivaMente con 11 candidati

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