Elezioni comunali 2026 Conversano | i candidati della lista Attivamente

A Conversano sono stati annunciati i candidati della lista Attivamente per le elezioni comunali del 2026. Tra i nomi presenti ci sono Bellacosa Luigi, Berardi Roberto, Bolognino Giacomo, conosciuto come Mino, e Centrone Antonella. La lista include anche De Tullio Antonio Giovanni, Di Palma Silvano e Fantasia Anna, insieme ad altri candidati come Latela Vito Stefano e Lo Greco Dominga. La presentazione dei nomi si inserisce nel percorso pre-elettorale della città.

Bellacosa LuigiBerardi RobertoBolognino Giacomo (detto Mino)Centrone AntonellaDaniele MariaDe Tullio Antonio GiovanniDi Palma SilvanoFantasia AnnaLatela Vito StefanoLo Greco DomingaMiraglia LucindaMontanaro StefaniaPiemontese GiovanniSibilia Giambattista (detto Vanni)Simone ClaudiaSportelli.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista QuarkAccardo BarbaraBabbo LindaBellantuono AriannaCandela FabioChiapperino GianlucaChiaramonte MarcoD’Alessandro GiandomenicoFanelli GianvitoFontana... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conversano al voto, la città più litigiosa di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggi; Elezioni comunali, depositate le candidature: Tutte le 54 città al voto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Elezioni Amministrative 2026: tutti i candidati sindaco e le liste. Elezioni Comunali 2026 a Conversano: candidati sindaco, liste e aspiranti consiglieriSono quattro i candidati al ruolo di sindaco nella città di Conversano. Gli elettori saranno chiamati a esprimere la loro preferenze nel corso della tornata elettorale del 24 e 25 maggio. Si ricandida ... baritoday.it Conversano al voto, la città più «litigiosa» di Puglia: 4 candidati, 18 liste e 281 aspiranti per 16 seggiDopo il commissariamento, la città torna alle urne il 24 e 25 maggio tra frammentazione politica, divisioni nei campi e un sistema elettorale mai così affollato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Elezioni comunali Messina, i NOMI dei candidati di Forza Italia: capolista è un deputato regionale - facebook.com facebook