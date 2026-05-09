Silvia Salis si trova al centro dell'attenzione dopo aver espresso commenti che sono stati interpretati come insulti ai genovesi, nel tentativo di difendere gli Alpini. La sua dichiarazione ha generato reazioni contrastanti e ha provocato discussioni sulla gestione delle dichiarazioni pubbliche di figure coinvolte in questioni di carattere militare. La vicenda si è rapidamente diffusa sui social e sui mezzi di informazione, attirando l'attenzione su un episodio che ha suscitato numerose reazioni.

Per Silvia Salis è arrivato il giorno della difesa (d'ufficio e obbligata) degli Alpini e di una nuova, imbarazzante gaffe. Dopo aver tollerato per giorni un clima ostile nei confronti delle Penne nere, oggi la sindaca di centrosinistra ha inaugurato la 97esima Adunata nazionale Alpini. "Disagi? Non vorrei parlarne, oggi pensiamo ad abbracciare gli alpini e a passare tre giorni insieme a loro e fargli sentire il calore della città", ha spiegato Salis a margine della cerimonia dell'alzabandiera. "Invitiamo tutta la città a partecipare e ad abbracciare gli alpini che sono arrivati da tutta Italia - ha proseguito -. Il tempo ci sta assistendo e quindi prenderemo parte a tutti gli appuntamenti con entusiasmo".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Silvia Salis, l'ultimo disastro: per non difendere gli Alpini insulta i genovesi

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Leggi anche: Genova accoglie gli Alpini tra festa e polemiche: ma arriva la gaffe di Silvia Salis…

Salvini attacca Salis sugli Alpini: “Ecco cosa si aspettano i genovesi”Manca poco alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini a Genova, un ritorno in città a distanza di 25 anni dall'ultima discesa delle Penne Nere.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Blog | Il ruolo di Silvia Salis? Accogliere i leader di sinistra a Genova e scrivere un programma; Documento Strategico Mobilità Ferroviaria, Salis audita dalla IX Commissione Trasporti della Camera; Chi mi ha dato della p*****a pagherà, Silvia Salis querela hater e donna risarcimenti in beneficenza; Silvia Salis alla prova degli Alpini. Polemica a Genova per l'adunata.

Travaglio senza freni: Attendibilità zero, parole dure contro Silvia SalisLe dichiarazioni di Marco Travaglio su Silvia Salis accendono il confronto politico: paragone con Berlusconi e critiche sulla leadership durante un talk televisivo. Nel corso della trasmissione televi ... baritalianews.it

Cosa ha fatto concretamente Silvia Salis come sindaca di Genova: il bilancioDi Silvia Salis si scrive spesso per i dettagli che ne compongono l'immagine: i mocassini, il taglio dei capelli o la naturalezza nel muoversi tra i salotti istituzionali e le piazze techno che la bor ... fanpage.it

Vannacci a valanga su Silvia Salis: “Più in TV che in Comune, ha abbandonato la sicurezza” x.com

Travaglio sul Nove: “Silvia Salis è attendibile come Berlusconi quando diceva che non sarebbe entrato in politica” reddit