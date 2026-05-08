A Genova, l’arrivo degli Alpini ha portato una giornata di celebrazioni, con alzabandiera e musica. Tuttavia, l’evento è stato accompagnato da alcune tensioni, con alcune persone che hanno tentato di disturbare la manifestazione. Durante le celebrazioni, è stata fatta una gaffe da parte di una rappresentante, generando ulteriori discussioni tra i presenti. La città si prepara a concludere la giornata tra festeggiamenti e polemiche.

Sarà una festa, anche se qualcuno ha provato a rovinarl a. Con l’alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno di Mameli si è aperta a Genova la 97^ adunata nazionale degli Alpin i, in piazza De Ferrari sotto Palazzo Ducale, dove il governatore della Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e il viceministro Rixi erano schierati con i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche d’arma e una rappresentanza di Alpini in servizio. Resi gli onori al labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, decorato di quattro medaglie d’oro concesse all’Associazione e che si fregia di 212 medaglie d’oro concesse agli Alpini e ai reparti Alpini.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Genova accoglie gli Alpini tra festa e polemiche: ma arriva la gaffe di Silvia Salis…

Notizie correlate

Salis accoglie gli Alpini: “Tolleranza zero sulle molestie, ma no a generalizzazioni”Dopo le polemiche degli ultimi giorni (tra cui quelle della settimana scorsa proprio a Tursi), la sindaca di Genova Silvia Salis prova a riportare il...

Leggi anche: Silvia Salis, da Genova insulti agli Alpini: "Molestatori, via di qui"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Salis accoglie gli Alpini: Tolleranza zero sulle molestie, ma no a generalizzazioni; Insulti agli Alpini, Cavo e la Lega: Salis, basta ambiguità: prenda posizione; L'Amerigo Vespucci riparte da Genova, 156 giorni tra Atlantico e Nord America; Barattoli di vetro contro gli alpini nel centro storico di Genova.

Genova, sinistra contro gli Alpini. E Salis finisce in trappolaNei carrugi il clima è diventato in un baleno pungente, quello della rivoluzione imminente: «Compagni, arrivano gli Alpini». Un ... iltempo.it

Genova abbraccia gli Alpini: alzabandiera in piazza De Ferrari apre la 97ª Adunata nazionaleTra il Canto degli italiani, fanfare e piazza gremita di penne nere, si è aperta a Genova la 97ª Adunata nazionale degli Alpini. Autorità civili e militari ... ilsecoloxix.it

La cerimonia per l’anniversario della tragedia del 7 maggio 2013 si è svolta alla presenza della sindaca Silvia Salis, del vicesindaco Alessandro Terrile e dei familiari. Alle 22.59, l’ora del crollo, le navi in porto suoneranno le sirene - facebook.com facebook