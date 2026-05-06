Salvini attacca Salis sugli Alpini | Ecco cosa si aspettano i genovesi

Manca poco alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Genova, segnando il ritorno della manifestazione in città dopo 25 anni. Il leader di un partito politico ha criticato un altro esponente, riferendosi a come i genovesi si aspettano che vengano gestite alcune questioni legate alla manifestazione. La discussione si è accesa in un contesto di tensione politica, con il dibattito che coinvolge anche le aspettative e le responsabilità degli organizzatori e delle istituzioni.

Manca poco alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini a Genova, un ritorno in città a distanza di 25 anni dall'ultima discesa delle Penne Nere.Tra venerdì 8 e domenica 10 maggio 2026 sono attese in città circa 400mila presenze e negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche politiche da.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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