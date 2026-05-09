Signori si nasce e Lui lo nacque

In un sabato qualunque, si ricorda una frase che sottolinea come alcune qualità siano innate. È il momento di prendersi una pausa, riprendere fiato e ricaricare le energie, consapevoli che, in situazioni come questa, mantenere le batterie cariche può fare la differenza. La giornata si presenta come un’occasione per fermarsi e riflettere, anche se il contesto resta da definire.

È sabato, quindi sarà bene riprender fiato, credendo che, in momenti come quello attuale, sia indispensabile avere le batterie sempre cariche. Sia lontano ogni pensiero irriverente quando si afferma che, attualmente, non sono molte le situazioni in cui una nota battuta di Totò può essere usata in maniera così appropriata. In un film del 1960, il protagonista Totò nella finzione precisa che: “signori si nasce e io lo nacqui”. Nella realtà sta venendo fuori una sequenza del genere, riveduta e corretta e, soprattuto di gran rilievo per l’equilibrio dell’ umanità contemporanea, nonché delle generazioni a venire. Papa Leone XIV, al secolo Mister Robert F.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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TOTÒ - Signori si nasce - La scena dei debiti al circolo è un capolavoro di filosofia del raggiro.

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