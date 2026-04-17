La panchina è contesa e ne nasce un litigio | lei prende un colpo al viso e lui una bottigliata in testa che lo manda all' ospedale

Nel pomeriggio di giovedì 16 aprile, poco dopo le 16, la polizia è intervenuta al Piano a causa di un violento litigio tra due persone. La disputa è avvenuta su una panchina, che si è trasformata in un momento di tensione tra gli interessati. Durante l’alterco, una donna ha subito un colpo al viso, mentre un uomo è stato colpito alla testa con una bottiglia, finendo in ospedale.

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 aprile, poco dopo le 16, la polizia è dovuta intervenire al Piano per un violento litigio tra due persone.Giunti sul posto, gli agenti hanno ascoltato la versione di uno dei due coinvolti, un 60enne, il quale ha dichiarato ai poliziotti di essere stato.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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