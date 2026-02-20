Angela Luce è morta addio all' attrice e cantante voce e volto di Napoli | iconica la scena del bacio di Totò sul seno in Signori si nasce

Se n'è andata all'alba l'ultima regina di cantaNapoli, erano le sei di questa livida mattina quando la canzone ha perso la sua Luce, Angela Savino, stroncata da una grave insufficienza cardiaca a cui, nel tempo si erano aggiunti acciacchi renali e respisatori. Aveva 87 anni. Cantante, attrice, anzi diva, temperamentosa come lo erano le dive popolari di un'altra stagione. L'esordio a 14 anni partecipando alla Piedigrotta Bideri intonando "Zi Carmilì": la voce era forte, chiara, equilibrata, potente. Accompagnata, anche a quell'età da un phisique du role importante. Addio alla voce e volto di Napoli Angela Luce per molti è stata la voce di "Bammenella", il classico vivianeo che rilanciò prima per uno spettacolo di Patroni Griffi e poi, negli anni Duemila, una seconda volta con il sassofono di Marco Zurzolo, spostando la storia di quella prostituta sadomasochista, disposta a tutto per il suo protettore, sui marciapiedi di New York.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

