Sicurezza urbana a Rho | agenti a lezione per imparare a prevenire rapine di gruppo e furti

Gli agenti della polizia locale di Rho hanno partecipato giovedì 7 maggio a una sessione di formazione incentrata sulle tecniche di prevenzione di rapine di gruppo e furti. La giornata comprendeva un approfondimento sulle nuove strategie di sicurezza e sui metodi di controllo adottati dalla polizia. L’obiettivo era migliorare le capacità degli agenti nel contrastare i reati predatori che si verificano nel territorio.

Gli agenti della polizia locale di Rho hanno partecipato nella mattinata di giovedì 7 maggio a una giornata di formazione dedicata alle nuove strategie di sicurezza e ai controlli di polizia. L’incontro, intitolato "Misure in materia di sicurezza urbana e controlli di polizia", si è concentrato.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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