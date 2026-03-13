Videosorveglianza costante nel distretto orafo per prevenire furti e rapine

Ieri pomeriggio ad Arezzo si è tenuta una riunione in prefettura con rappresentanti delle aziende orafe del distretto. Durante l'incontro si è discusso dell’installazione di sistemi di videosorveglianza costante nelle zone più a rischio per prevenire furti e rapine. L’obiettivo dichiarato è migliorare la sicurezza delle imprese attraverso misure specifiche e condivise.

AREZZO – Ieri pomeriggio (12 marzo) in prefettura ad Arezzo si è svolta una riunione dedicata all’analisi congiunta sull’andamento della sicurezza delle aziende orafe del distretto aretino. L’incontro è stato presieduto dal prefetto e ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle forze di polizia, del comandante della polizia locale di Arezzo e dei rappresentanti della consulta degli orafi nonché della Camera di Commercio Arezzo–Siena. Durante la riunione sono state esaminate le modalità dei furti recentemente perpetrati, con l’obiettivo di definire un quadro aggiornato della situazione e predisporre ulteriori strategie di prevenzione e contrasto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Videosorveglianza costante nel distretto orafo per prevenire furti e rapine Articoli correlati Distretto orafo sotto assedio: tre furti in due notti, torna la paura tra le aziendeColpite aziende tra Pieve al Toppo e Rigutino: danni ingenti e oro rubato per 50 mila euro, i Carabinieri intensificano i controlli Tra il fine... Industriali, merci del distretto orafo bloccate in dogana all’aeroportoArezzo, 3 marzo 2026 – Al momento le merci spedite venerdì scorso dal distretto orafo di Arezzo non sono ancora state consegnate ai clienti perché...