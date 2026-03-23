Sicurezza dietro il bancone | cento farmacisti a lezione dai Carabinieri contro furti e rapine

I militari illustrano le strategie per gestire i comportamenti critici: “Investire nella tutela degli operatori è un beneficio per tutta la città” Un servizio più sicuro. Per gli utenti e soprattutto per sé stessi. Con questo obiettivo la scorsa settimana quasi cento farmacisti hanno gremito in orario serale la Sala della Musica di via Boccaleone per aderire all'iniziativa "Sicurezza in Farmacia: la tua guida essenziale. Proteggere te stesso e l'ambiente di lavoro: conoscenze legali e comportamenti efficaci", promossa da Afm - Farmacie comunali in sinergia con l'Amministrazione comunale e con il Comando dei Carabinieri di Corso Giovecca. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Furti, scippi e rapine a Milano: il bilancio di fine anno della Prefettura, “reati in calo del 7 per cento”Milano, 29 dicembre 2025 – Reati in calo in tutta l'area metropolitana, ma soprattutto a Milano.

Leggi anche: Sicurezza e prevenzione, Carabinieri e Alpini insieme contro truffe e furti

Una raccolta di contenuti su Sicurezza dietro

Discussioni sull' argomento Narnali perde la sua storica barista: è morta Maria Stornello, per oltre 36 anni dietro al bancone del bar Eco; Covid. Addio a Bertapelle, il bechèr di San Vio. La vita dietro il bancone come il padre; L’esempio di via Battisti: quando la gentilezza dietro il bancone fa ancora la differenza; Robot umanoide impazzisce mentre balla in un ristorante (video).

Scommesse abusive dietro la facciata legale: chiusa agenzia insospettabile. Ecco cosa succedeva dietro il banconeIl confine tra la legalità e l’abusivismo correva lungo lo stesso bancone. Dietro la facciata rassicurante di un centro scommesse regolarmente autorizzato, si celava un business parallelo e illecito c ... lasicilia.it

#mat2020-Non era divismo, ma sicurezza: la vera storia dietro la leggendaria clausola contrattuale che ha cambiato il modo di organizzare i grandi eventi... facebook

Dietro il tema della #sicurezza personale del nuovo vertice siriano si muove molto più di una semplice questione di #intelligence x.com