Nella giornata di oggi, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, supportato dall’Arma Territoriale, ha effettuato controlli in vari settori economici della città e della provincia. Durante le ispezioni, sono stati denunciati in tutto dieci imprenditori per irregolarità legate alla sicurezza sul lavoro. Le operazioni si sono concentrate su diverse attività commerciali e produttive, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dell’Arma Territoriale, ha eseguito una serie di controlli in diversi settori economici del capoluogo e dell’intera provincia. L’attività svolta nello scorso mese di aprile 2026, ha portato alla sospensione di 4 attività imprenditoriali nelle quali è stata accertata la presenza di manodopera “in nero”. Nel corso dei controlli sono state ispezionate 13 aziende, di cui 10 risultate regolari ed una completamente sconosciuta alla Pubblica Amministrazione, in quanto priva delle previste autorizzazioni. Sono state, inoltre, verificate 42 posizioni lavorative, delle quali 9 risultate irregolari e 6 “in nero”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza sul lavoro, maxi controlli ad Avellino: 10 imprenditori denunciati

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