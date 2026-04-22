Controlli sul lavoro 14 imprenditori denunciati | ammende e sanzioni per 170mila euro

Nel corso delle verifiche condotte recentemente, quattordici imprenditori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per aver violato le norme sulla sicurezza sul lavoro. Le ispezioni hanno portato a sanzioni e ammende per un totale di circa 170mila euro. I controlli hanno coinvolto diverse attività imprenditoriali, risultando in diverse irregolarità riscontrate durante le ispezioni.

LECCE – Quattordici imprenditori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.È il dato più rilevante dell’attività di controllo condotta nelle ultime settimane in provincia di Lecce, dove le verifiche hanno fatto emergere carenze su più.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Bronte (CT): Edilizia sotto inchiesta, 3 imprenditori denunciati per sicurezza e lavoro nero. Sanzioni per 28mila euro.I carabinieri hanno denunciato tre titolari di imprese edili nella zona di Bronte, in provincia di Catania, per gravi violazioni della sicurezza sul... Leggi anche: Lavoro nero e violazioni sulla sicurezza nei cantieri: denunciati due imprenditori. Sanzioni per 15mila euro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Infortuni sul lavoro, preoccupante aumento dei casi nel 2026: servono più formazione e controlli, in città due incontri per la prevenzione delle cadute dall’alto; Lavoro, tre morti in 25 giorni: Numeri allarmanti, fare squadra: controlli effettivi sulla sicurezza; Ischia: controlli sul lavoro, sanzioni per 8mila euro a due imprenditori; UNI 12010: la figura del tecnico qualificato nei controlli di sollevamento. Controlli serrati sul lavoro: beccati operai in nero nelle campagne friulanePORDENONE – Controlli serrati nel settore agricolo portano alla luce irregolarità diffuse tra lavoro nero e sicurezza: il bilancio delle verifiche nel territorio provinciale evidenzia provvedimenti ... nordest24.it Sicurezza sul lavoro nel Salento, raffica di controlli e sanzioni per oltre 170mila euroContinua senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Lecce per garantire la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle ultime settimane, i militari, in ... leccenews24.it Campi Flegrei. . Napoli, autista NCC accerchiato e insultato da tassisti sul lungomare. “Situazione critica, autisti hanno paura. Chiediamo controlli e rispetto delle regole” l’Associazione Campania NCC scrive a Borrelli (Avs): “È la guerra dei taxi, fenomeno peri - facebook.com facebook Cabras, poco personale all'Arpas: stop ai controlli x.com