In Campania, il numero di decessi sul lavoro supera del 25% la media nazionale, che si attesta a 33,3 casi ogni 100.000 abitanti. Inoltre, gli infortuni in itinere sono aumentati del 14,2% rispetto ai dati dello scorso anno. Questi numeri evidenziano un peggioramento nella sicurezza sul lavoro nella regione, con un incremento sia delle morti che degli incidenti durante il tragitto casa-lavoro.

? Cosa sapere Campania: morti sul lavoro superiori del 25% rispetto alla media nazionale di 33,3.. Infortuni in itinere in regione aumentati del 14,2% rispetto ai dati del 2024.. Lombardi lancia un allarme per la Campania in vista della Giornata mondiale sulla sicurezza sul lavoro di domani, evidenziando come il territorio sia finito in una zona rossa con un’incidenza di decessi superiore del 25% rispetto alla media nazionale di 33,3 morti per milione di operai. Tra i vicoli dei centri dove si muovono i lavoratori dell’edilizia e le strade che collegano i cantieri ai luoghi di vita, il numero degli inforti durante gli spostamenti è balzato del 14,2% rispetto al 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza in Campania: morti sul lavoro oltre il 25% della media

Tactical Brilliance in Pure Chaos: Battle of Oudenaarde 1708 - Marlborough’s 1708 Masterstroke

Notizie correlate

«Contro le morti sul lavoro, la cultura della sicurezza non sia vista come costo»Dopo la morte dell'operaio a Isola della Scala, i sindacati parlano di tragedia inaccettabile.

Morti sul lavoro, Ferrara sopra alla media regionale: i settori più colpiti e le tipologie di vittimeIn sei anni, dal 2019 al 2024, più di 700 persone sono morte sul lavoro in Emilia-Romagna.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Giornata mondiale sicurezza sul lavoro: Campania in zona rossa; Campania in zona rossa per sicurezza sul lavoro: incidenza, morti e nodo cantieri; La Campania regione in 'zona rossa' per la sicurezza sul lavoro; Sicurezza sul lavoro, Federcepicostruzioni: decessi in aumento.

Lavoro, la Campania è in zona rossaUn indicatore che non segnala soltanto l’elevato numero di morti, ma evidenzia una fragilità strutturale del sistema produttivo ... ilfattovesuviano.it

La Campania regione in 'zona rossa' per la sicurezza sul lavoroFedercepicostruzioni richiama l'urgenza di una svolta concreta nel settore delle costruzioni in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro di domani. (ANSA) ... ansa.it

Flavio Cobolli conquista con sicurezza l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, raggiungendo per la prima volta i migliori 16 alla Caja Mágica. Il romano ha superato il paraguaiano Adolfo Vallejo (n. 96 ATP) con un netto 6-3, 6-2 in poco più - facebook.com facebook

Sciscioli, 'Poligrafico in prima linea per nuovi strumenti sicurezza'. Ad in occasione visita Salvini a stabilimento Foggia che produce targhe monopattini #ANSA x.com