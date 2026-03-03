Molestie sul lavoro Sicilia oltre la media nazionale | in Sicindustria imprese e istituzioni a confronto

In Sicilia, le denunce di molestie sul lavoro superano la media nazionale, coinvolgendo sia le imprese che le istituzioni. Questo problema, che si manifesta in modo sistemico, non rappresenta un episodio isolato ma un fenomeno che interessa direttamente il sistema produttivo della regione. Le imprese e gli enti pubblici sono chiamati a confrontarsi con questa realtà, che richiede interventi concreti e immediati.

Non è un tema marginale né un’emergenza episodica, ma un fenomeno strutturale che investe direttamente il sistema produttivo. Con questa consapevolezza si è svolto oggi, nella sede della delegazione di Sicindustria Palermo, il convegno “Certificazione della Parità di Genere – Zero Molestie. Contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro”, organizzato da Concordia et Ius srl – Organismo di Conciliazione n. 809 – in collaborazione con Sinalp e Sicindustria. Al centro del confronto tra istituzioni, imprese e professionisti, i dati più recenti dell’Istituto nazionale di statistica (Indagine 2022-2023): il 13,5% delle donne in Italia ha subito molestie sul lavoro nel corso della vita lavorativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

