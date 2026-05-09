Il pubblico si interroga sul modo in cui le procure italiane affrontano i casi di infortuni sul lavoro. Recentemente, un avvocato ha sollevato il problema della difficoltà delle procure locali nel prevenire nuovi incidenti e ha proposto l'adozione di una Procura nazionale come strumento per contrastare l’impunità. La discussione si concentra sulle responsabilità delle autorità giudiziarie e sulle possibili soluzioni legislative per migliorare la tutela dei lavoratori.

? Punti chiave Perché le attuali procure non riescono a prevenire i nuovi infortuni?. Come può una Procura nazionale fermare il rischio di impunità?. Quali sono i limiti tecnici che portano alla prescrizione dei reati?. Chi deve rispondere della gestione delle malattie professionali nei luoghi di lavoro?.? In Breve Tre vittime recenti tra Anoia, Francavilla Angitola e Paola dopo l'incidente di Spezzano Albanese.. Oltre 120 procure territoriali frammentano le indagini e limitano la specializzazione tecnica necessaria.. Esempio ThyssenKrupp mostra indagini rapide nei primi due mesi e mezzo per sentenze definitive.. Mancata gestione giudiziaria delle malattie professionali e tumori occupazionali che causano migliaia di decessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: Guariniello denuncia il rischio di impunità

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