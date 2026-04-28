Sicurezza sul lavoro | emerge il rischio invisibile della mente

Il 28 aprile 2026 sarà dedicato a una giornata di attenzione sulla sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alla salute mentale dei lavoratori. L’Organizzazione internazionale del lavoro organizza un evento globale per discutere dei rischi psicosociali e del benessere mentale sul posto di lavoro. La giornata mira a sensibilizzare sulle problematiche invisibili che possono influire sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei lavoratori.

? Cosa sapere L'OIL promuove il 28 aprile 2026 una riflessione globale sul benessere psicosociale dei lavoratori.. I dati Inail 2025 registrano 792 decessi sul lavoro tra rischi fisici e fragilità mentali.. L’Organizzazione internazionale del lavoro promuove oggi, 28 aprile 2026, una riflessione globale sulla sicurezza nei luoghi di impiego, ponendo l’accento sul benessere psicosociale dei lavoratori. La ricorrenza mondiale dedicata alla protezione della salute professionale punta il riflettore su dinamiche che vanno ben oltre l’integrità fisica. L’attenzione si sposta verso fattori che condizionano la qualità della vita lavorativa, come la gestione dei carichi di lavoro, la definizione chiara delle mansioni, l’autonomia decisionale e la trasparenza dei processi interni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: emerge il rischio invisibile della mente I Setagaya Family Murders: la strage irrisolta di Tokyo Notizie correlate Bambini e film per adulti: il rischio invisibile per la loro menteL’accessibilità immediata a contenuti audiovisivi non strutturati mette a rischio la stabilità emotiva dei più piccoli, i quali spesso non possiedono... Sicurezza sul lavoro, l'allarme della Cisl: "Rischio alto in azienda, aumentano anche gli infortuni in itinere"“Il nostro impegno non si limita ai protocolli o alle lezioni in aula, ma punta a creare una rete permanente di formazione, informazione e controllo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro, Verona resta maglia nera in Veneto: crescono gli infortuni nel 2026; Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, allarme in Toscana: Numeri ancora preoccupanti; Casa-lavoro, quando il tragitto diventa rischio; Giornata mondiale sicurezza sul lavoro 2026: salute mentale al centro. Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, ecco la verità che pochi raccontanoSicurezza sul lavoro in Italia: ecco perché non è solo un problema di leggi. Le problematiche (e le soluzioni) emerse dal confronto Money Talks con l'On. Chiara Gribaudo e Domenico Ruggiero. money.it Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, al centro il benessere psicosocialePromossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. In Italia nel 2025, secondo l'Inail, 792 hanno perso la vita (ANSA) ... ansa.it Nel filmato si distinguono tre individui con il volto coperto mentre armeggiano sullo sportello prima che l’attivazione dei sistemi di sicurezza li metta in fuga. facebook Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, promossa dall'Organizzazione internazionale del lavoro. Nel 2025, secondo i dati pubblicati questo febbraio dall'Inail, i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono stati 792. L'ediz x.com