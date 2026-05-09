Sicurezza stradale tutti in sella Scattano i ’Laboratori di ciclismo’
Sono stati annunciati i ‘Laboratori di ciclismo’, un ciclo di diciassette incontri dedicati alla sicurezza stradale e all’allenamento in bicicletta. Quest’anno il numero di relatori è aumentato rispetto alla precedente edizione, con tre professionisti in più. Le serate si svolgeranno in modo da garantire condizioni di massima sicurezza, offrendo occasioni di divertimento e approfondimento per appassionati e neofiti.
Diciassette oratori (tre in più dello scorso anno), 17 serate dedicate ad allenamento, divertimento e passione, sempre in condizioni di massima sicurezza. È questo il principio che guida il progetto “ Laboratori di ciclismo ”, presentato a Biassono. Un’iniziativa che mette al centro il tema del pedalare in sicurezza, obiettivo condiviso dal Consorzio delle società ciclistiche di Monza e Brianza, guidato da Ruggero Cazzaniga e Chiara Mariani, dalla Bcc di Carate Brianza e Treviglio, presieduta da Ruggero Redaelli, e dall’assessore allo Sport del Comune di Monza, Viviana Guidetti. Si tratta di un progetto ludico ed educativo per i più giovani, che quest’anno coinvolge 17 oratori, con l’obiettivo di insegnare l’uso in sicurezza della bici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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