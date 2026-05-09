Sicurezza stradale tutti in sella Scattano i ’Laboratori di ciclismo’

Sono stati annunciati i ‘Laboratori di ciclismo’, un ciclo di diciassette incontri dedicati alla sicurezza stradale e all’allenamento in bicicletta. Quest’anno il numero di relatori è aumentato rispetto alla precedente edizione, con tre professionisti in più. Le serate si svolgeranno in modo da garantire condizioni di massima sicurezza, offrendo occasioni di divertimento e approfondimento per appassionati e neofiti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui