Sicurezza stradale | laboratori e giochi per i giovani a Sant’Elpidio

A Sant’Elpidio, sono stati organizzati laboratori e attività ludiche dedicate ai giovani per promuovere la sicurezza stradale. L’iniziativa prevede sessioni pratiche in Piazza Mazzini, dove i ragazzi potranno partecipare a giochi e esercitazioni specifiche rivolte a ciclisti e motociclisti. Le attività sono state pianificate per influenzare le abitudini dei giovani utenti della strada e sensibilizzarli sui comportamenti corretti. La partecipazione è aperta ai giovani interessati alle tematiche di sicurezza.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le abitudini di giovani ciclisti e motociclisti locali?. Chi guiderà i ragazzi nei laboratori pratici di Piazza Mazzini?. Perché Ivan Zaytsev parlerà della sicurezza stradale come di uno sport?. Quali testimonianze porteranno le famiglie delle vittime all'Auditorium Della Valle?.? In Breve Mattina al Teatro Cicconi e pomeriggio in Piazza Mazzini a Casette d'Ete.. Polizia Locale, Protezione Civile e Croce Azzurra guidano i laboratori pratici.. Patrizia Ramponi e la psicologa Federica intervengono all'Auditorium Della Valle.. L'atleta Ivan Zaytsev partecipa al dibattito serale con la cittadinanza.. Mercoledì 6 maggio, l’Avis Comunale V.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza stradale: laboratori e giochi per i giovani a Sant’Elpidio Notizie correlate Sant’Elpidio, 5 giovani in codice rosso dopo il violento ribaltamento? Cosa sapere Cinque giovani in codice rosso dopo il ribaltamento di un'auto a Sant’Elpidio ieri sera. Giovani a capo: Avis Porto Sant’Elpidio raddoppia donazioni in un annoUn direttivo giovane che rinnova la tradizione Il segreto del successo dell'Avis di Porto Sant'Elpidio risiede nella capacità di coniugare tradizione... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Dai la precedenza alla vita: Sant’Elpidio a Mare si prepara all’evento sulla sicurezza stradale. Dai la precedenza alla vita: Sant’Elpidio a Mare si prepara all’evento sulla sicurezza stradaleEVENTO - L' iniziativa, organizzata all’Avis Comunale V. Scoccini per mercoledì 6 maggio. Dopo il debutto mattutino dedicato alle scuole al Teatro Cicconi dalle ore 9.00, si sposterà a Casette d’Ete ... cronachefermane.it Boato e incendio nel laboratorio: paura e feriti in centro a Porto Sant’ElpidioPorto Sant’Elpidio (Fermo), 23 maggio 2025 – Un potente boato, poi una spessa colonna di fumo nero che si è alzata dal piano terra della palazzina di via Colombo (quartiere Faleriense): è accaduto ... ilrestodelcarlino.it