Il tango e la chansonne française per gli amanti di musica lirica e ballo argentino

Il 10 aprile al Moulien Club di San Nicola la Strada si terrà un evento intitolato

“Il tango e la chansonne française” è il titolo di uno splendido evento in calendario al Moulien Club di San Nicola la Strada il 10 aprile. La cena spettacolo sarà un connubio tra cibo, sapori, musica - con il soprano Annarita Terrazzano e l’arpista Gianluca Rovinello e il tango - affidato al. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Torna il "Teodora Tango Party", la maratona di tango che trasforma la città in capitale del balloDal 19 al 22 febbraio torna alle Artificerie Almagià di Ravenna il “Teodora Tango Party”, la maratona di tango che per quattro giorni attrae a...

L'amour à Paris FRENCH TANGO Music - Chloé Martin

Si parla di: SAN NICOLA LA STRADA - Il tango e la chansonne francaise: cena spettacolo al Moulien Club con il soprano Annarita Terrazzano.

SAN NICOLA LA STRADA - Il tango e la chansonne francaise: cena spettacolo al Moulien Club con il soprano Annarita Terrazzano16:48:38 Il tango e la chansonne francaise è il titolo di uno splendido evento in calendario al Moulien Club di San Nicola la Strada il 10 aprile. La cena spettacolo sarà un connubio tra cibo, sap ... casertafocus.net

ASTOR PIAZZOLLA/ Il tango, la rivoluzione e le 12 scimmieAstor Piazzolla e la rivoluzione del suo tango in Argentina: le commissioni con il jazz, il rock e l'innamoramento del cinema per le sue musiche Il cinema e Astor Piazzolla non potevano che ... ilsussidiario.net