Dannika Evans, 20 anni, ha deciso di affrontare la terapia in modo insolito: ha scelto di farlo durante una festa sulla pista da ballo con le persone a lei più care. La sua scelta deriva dalla volontà di vivere intensamente ogni momento, anche nei momenti difficili. Le immagini del suo matrimonio, condivise su TikTok, mostrano una sposa felice che balla sorridendo tra amici e familiari. La sua esperienza dimostra come si possa trasformare una sfida in un gesto di forza e allegria.

B asterebbe guardare su TikTok le immagini del suo matrimonio per capire che Dannika Evans, 20 anni, non è una sposa comune. Nel bel mezzo del ricevimento a Sioux Falls, nel South Dakota, mentre la musica riempiva la sala, Dannika ha indossato sopra il suo splendido abito bianco un gilet vibrante per il drenaggio bronchiale, infilandosi in bocca un nebulizzatore. Senza mai smettere di ballare e sorridere ai suoi 200 invitati, ha trasformato un momento di terapia medica in un inno alla gioia. « La fibrosi cistica non ferma la festa », ha scritto sui social la ragazza, che ha scelto di non nascondere la sua condizione nemmeno nel giorno delle nozze.🔗 Leggi su Iodonna.it

Un inno alla vita: «Sapevo di dover fare la terapia, farla sulla pista da ballo con tutti quelli che amo mi è sembrata l'opzione migliore»

