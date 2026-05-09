Si terrà a Matera International writing course A settembre

A Matera si svolgerà dal 7 al 12 settembre 2026 l’International Writing Course, un laboratorio di scrittura in lingua inglese inserito nella trentaduesima edizione del Premio Energheia. L’evento si terrà nell’ambito del festival dedicato alla promozione della scrittura e della creatività. La partecipazione è prevista per una settimana, con attività di formazione e approfondimento rivolte a scrittori e appassionati.

Di Nino Sangerardi: Si terrà a Matera dal lunedì 7 a sabato 12 settembre 2026, nell’ambito della trentaduesima edizione del Premio Energheia, l’International Writing Course (laboratorio di scrittura in lingua inglese). Evento organizzato dall’Associazione Energheia, con il coinvolgimento dell’Ambasciata di Spagna in Italia, della Sorbona, dell’Università degli Studi della Basilicata e del Comune di Matera. La sesta edizione dell’International Writing Course, vedrà la presenza di scrittori e autori quali Rubén Abella (Spagna), Sandra Buljanovi? Simonovi?(Serbia), Maria Chatzikyriakidou (Grecia), Fernando Clemot (Spagna), Ulf Peter Hallberg (Svezia), Dylan Lyons (Irlanda), “e si svolgerà esclusivamente in lingua inglese, nell’ottica di una sempre più presente coscienza europea di interazione e scambio tra giovani provenienti da vari Paesi”.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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