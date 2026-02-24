Piazza XX Settembre menù da tutto il mondo con l' international street food | appuntamento dal 13 al 15 marzo

Un evento in piazza XX Settembre nasce dalla voglia di offrire sapori internazionali ai cittadini. Dal 13 al 15 marzo, le bancarelle proporranno piatti autentici provenienti da diverse cucine, attirando molti appassionati di street food. Le cucine di strada si uniscono in questa occasione per mostrare le loro specialità più apprezzate. La manifestazione invita tutti a scoprire i gusti di varie parti del mondo in un solo luogo.

Le migliori specialità del mondo saranno protagoniste in piazza XX Settembre in occasione dell'International street food che si terrà dal 13 al 15 marzo. L'evento arriva per la prima volta in questa parte della città dopo che in passato si era tenuto alla Rotonda di Ardenza e in piazza della Repubblica. Per l'occasione, oltre ai migliori menù del pianeta, saranno presenti anche birre artigianali e dolci tipici della tradizione italiana e internazionale. L'ingresso è gratuito con le bancarelle che resteranno aperte il venerdì dalle 18 alle 24 mentre il weekend dalle 12 alle 24.

