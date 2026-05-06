Un giovane tennista di Camerata ha vinto il Bayer International Tournament, torneo ITF Junior J200 disputato a Salsomaggiore Terme sulla terra battuta. In quattro incontri, ha conquistato tutte le partite senza perdere un set. A completare il successo, altri due allievi della stessa accademia hanno riportato vittorie significative nel torneo. La competizione ha visto protagonisti diversi giovani atleti che si sono sfidati su un campo di gioco in Italia.

Quattro match, quattro vittorie, nemmeno un set lasciato per strada. Mattia Logrippo e Pietro Ricci, entrambi allievi della Galimberti Tennis Academy al Queen’s di Cattolica, trionfano nel Bayer International Tournament, il classico torneo ITF Junior J200 di Salsomaggiore Terme sulla terra battuta. Un cammino netto, quasi perentorio, che si è chiuso con il titolo in tasca e la conferma che questa coppia funziona. Al primo turno Logrippo e Ricci hanno regolato Ciaschetti e Martin (Italia-Francia) per 6-2, 7-5. Un esordio sereno. Nei quarti di finale hanno poi superato Fiocchi e Mondini per 6-3, 6-2, concedendo ancora meno. La semifinale è stata la prova più dura del torneo: Da Rosa Castro e Suljic (Portogallo-Slovenia) sono stati battuti per 7-5, 7-5.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Trionfo del giovane di Camerata nel Bayer international tournement. Logrippo e Ricci, coppia perfetta a Salsomaggiore. Gli allievi della Galimberti dominano su terra rossa

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