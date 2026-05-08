Dagli Stati Uniti a Torino la fuga del presunto killer per evitare la morte | strappa il braccialetto elettronico e chiede asilo

Il 5 maggio, un uomo di 39 anni, ingegnere informatico, è stato portato in detenzione a Torino. Si tratta di un cittadino statunitense, sospettato di aver lasciato gli Stati Uniti con documenti falsi. Durante il tentativo di fuga, avrebbe strappato il braccialetto elettronico e successivamente avrebbe chiesto asilo. L’uomo era arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa prima di essere riconosciuto e fermato.

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