Si schiantano in moto | targa contraffatta e zainetto pieno di attrezzi da scasso

Due persone sono rimaste coinvolte in un incidente con la moto, durante il quale sono stati rinvenuti una targa contraffatta e uno zainetto riempito di strumenti da scasso. La Polizia locale sta continuando le verifiche e le indagini per accertare eventuali collegamenti con attività illecite. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce in un'azione più ampia volta a contrastare reati e illegalità nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Prosegue senza sosta l'attività della Polizia locale della Federazione tesa a garantire la legalità in tutti i territori di competenza. Negli ultimi giorni un paio di episodi rilevanti sono venuti alla luce. Venerdì mattina 8 maggio gli agenti del comandante Antonio Paolocci sono intervenuti a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Non si ferma all’alt dei carabinieri: in auto attrezzi da scasso e passamontagna. Assoluzione per 21enneAlessandro Improta, 21enne di Giugliano, era stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. In giro di notte con attrezzi da scasso, denunciatoLa polizia ha denunciato un 23enne italiano di fuori provincia, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, per possesso ingiustificato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Senza patente si schianta in moto, morto un giovane, gravissimo l'amico; Terribile tragedia: si schianta in moto e muore a 29 anni. La vittima è Giovanni Simonini; Schianto in moto contro un camion. Muore a 23 anni mentre va al lavoro; Si schiantano in moto: targa contraffatta e zainetto pieno di attrezzi da scasso. Marito e moglie si schiantano in moto: grave il conducente trasportato in codice rosso all'ospedaleMANERBIO. Una malore oppure un momento di disattenzione. Gravissimo incidente nelle scorse ore a Manerbio, nel veronese, dove marito e moglie sono rimasti coinvolti in un incidente. E' successo lungo ... ildolomiti.it Va a vedere la partita del figlio in moto: muore 60enneMONTEBELLUNA Vanno a vedere la partita di calcio del figlio a Ferrara e si schiantano contro un’altra moto ad alta velocità: l’ennesimo tragico incidente è avvenuto ... ilgazzettino.it Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora si schiantano in auto, lei positiva all'alcol test: denunciata. Sono illesi di Davide Soattin x.com