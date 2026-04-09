Un giovane di 21 anni è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver ignorato un segnale di stop dei carabinieri. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso e di un passamontagna. Tuttavia, alla fine del procedimento giudiziario, è stato assolto dalla corte. La vicenda si è svolta in un contesto di controlli di routine sul territorio.

Alessandro Improta, 21enne di Giugliano, era stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, fu sottoposto agli arresti domiciliari, poi la sezione Riesame del tribunale di Napoli che accolto l’istanza avanzata dal legale di Improta, l’avvocato Luigi Poziello, dispose l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Non si ferma all'alt dei carabinieri: in auto attrezzi da scasso e passamontagna. Assoluzione per 21enne Ne è nato un inseguimento conclusosi in una strada chiusa a Villa di Briano. Una volta fermata la vettura i due occupanti hanno cercato di fuggire a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari previa colluttazione con gli stessi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Non si ferma all’alt dei carabinieri: in auto attrezzi da scasso e passamontagna. Assoluzione per 21enne

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