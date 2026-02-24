In giro di notte con attrezzi da scasso denunciato

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo essere stato trovato in giro di notte con attrezzi da scasso, causa di sospetti sulla sua intenzione. La polizia lo ha fermato in una zona poco illuminata e ha trovato strumenti che potrebbero essere usati per scassinare, senza un motivo plausibile. Il ragazzo, con precedenti per furti, non ha saputo spiegare la provenienza degli oggetti. La vicenda si è svolta in una strada frequentata da passanti.

La polizia ha denunciato un 23enne italiano di fuori provincia, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Intorno alle 2.30 di martedì 24 febbraio 2026 gli agenti, mentre transitavano in piazza Barabino durante il controllo del territorio, hanno notato due soggetti, già noti, seduti sulle panchine con fare sospetto. Controllati, all'interno dello zaino di uno sono stati trovati un tagliatubi, una chiave a bussola e un cacciavite con relative punte intercambiabili. Portato in questura, il giovane è stato identificato e denunciato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Di notte alla guida senza patente e con attrezzi da cantiere: 41enne denunciato

Furto sventato a Taranto: 25enne arrestato con attrezzi da scasso

