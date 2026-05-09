Si finge visitatore ma entra nelle stanze dei ricoverati per rubare

Da trentotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo si era presentato come visitatore al Santa Chiara, sostenendo di andare a trovare il padre ricoverato. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno accertato che, in realtà, si introduceva nelle stanze dei pazienti con l’intento di sottrarre oggetti. La Polizia di Stato ha ricostruito la vicenda e ha fermato l’individuo, che aveva cercato di mascherare le proprie azioni con l’inganno.

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Si aggirava tra le stanze di degenza del Santa Chiara fingendo di andare a trovare il padre ricoverato, ma secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato stava invece rubando ai pazienti. Un trentenne italiano con numerosi precedenti è stato arrestato in flagranza nella mattinata di ieri.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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