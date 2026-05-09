Si finge visitatore ma entra nelle stanze dei ricoverati per rubare

Un uomo si era presentato come visitatore al Santa Chiara, sostenendo di andare a trovare il padre ricoverato. Tuttavia, le forze dell'ordine hanno accertato che, in realtà, si introduceva nelle stanze dei pazienti con l’intento di sottrarre oggetti. La Polizia di Stato ha ricostruito la vicenda e ha fermato l’individuo, che aveva cercato di mascherare le proprie azioni con l’inganno.

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