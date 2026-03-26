Negli ultimi tempi, l’arredamento sostenibile sta diventando una realtà concreta per hotel e bed and breakfast. Le strutture adottano materiali ecocompatibili e soluzioni che riducono l’impatto ambientale. Questo approccio si traduce in ambienti interni realizzati con prodotti naturali e a basso consumo energetico, lasciando da parte le promesse per passare a pratiche effettive.

L’idea di sostenibilità, nell’hospitality, ha smesso di essere un’etichetta da esibire nei materiali promozionali. È diventata una variabile concreta, che attraversa ogni scelta operativa. Tra queste, l’arredo è una delle più visibili e, allo stesso tempo, una delle più complesse. Parlare di arredamento green per hotel e B&B significa entrare nel merito di decisioni che riguardano materiali, durata, manutenzione, percezione degli spazi. Molte strutture hanno iniziato a rivedere il proprio approccio, spesso partendo proprio dalle camere. Gli ospiti osservano, toccano, respirano gli ambienti. Si accorgono se un mobile è fragile, se una superficie è trattata con materiali aggressivi, se l’aria è pesante. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Arredamento green per hotel e B&B: quando la sostenibilità entra davvero nelle stanze

Articoli correlati

Leggi anche: Droga tra lavoratori stagionali: lo spaccio si nascondeva nelle stanze dell’hotel

Ospiti non registrati e degrado nelle stanze, momenti di tensione nell'hotel al momento del controlloNella notte tra martedì e mercoledì un blitz congiunto della Municipale di Bellaria e dei carabinieri ha fatto emergere una struttura ricettiva...