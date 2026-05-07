Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di truffare un’ottantenne, fingendosi un carabiniere. La vittima ha consegnato monili d’oro per un valore superiore ai diecimila euro. L’arresto è stato eseguito dalla polizia, che ha identificato e fermato il sospettato nelle ultime ore. La truffa si è svolta con modalità usuali, sfruttando l’inganno della falsa identità delle forze dell’ordine.

Con la truffa del ’finto carabiniere’ era riuscito a raggirare un’ottantenne spezzina, facendosi consegnare monili d’oro per un valore di oltre diecimila euro. Un ventenne originario del sud Italia non è però riuscito ad abbandonare la città: è stato fermato dalle divise – quelle vere – e arrestato in attesa della convalida programmata per domani. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì nei pressi della stazione ferroviaria, ed ha visto protagonista la Squadra mobile guidata dal commissario capo Veronica Ritarossi. Durante un servizio di controllo del territorio, gli investigatori della Mobile hanno notato un uomo andare a passo spedito verso la stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffatore in manette. Si finge un carabiniere. Arrestato dai poliziotti

Roma, finto carabiniere smascherato da un'anziana - Ore 14 del 28/01/2026

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