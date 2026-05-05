Il nome Roberto Savi è legato a uno dei capitoli più oscuri della cronaca italiana, noto per essere stato il capo della banda chiamata Uno Bianca. Nato negli anni Settanta, Savi ha avuto una vita privata segnate da relazioni sentimentali e famiglia, con una moglie e figli. La sua figura è diventata tristemente famosa dopo essere stato collegato alle attività criminali della banda e ai fatti di sangue che hanno coinvolto diverse forze di polizia.

Il nome Roberto Savi continua a evocare una delle pagine più inquietanti della cronaca italiana. Ex poliziotto, mente della Banda della Uno Bianca, protagonista di una scia di omicidi e rapine che ha terrorizzato l’Italia tra gli anni ’80 e ’90, Savi è tornato sotto i riflettori grazie alla sua intervista a Belve Crime. Dietro la figura del criminale spietato, però, si nascondeva una vita privata sorprendentemente ordinaria, fatta di matrimoni, relazioni complicate e un figlio che ha visto il padre finire in manette quando era ancora un bambino. Chi era davvero l’uomo dietro la divisa? Quali rapporti sentimentali ha avuto? E come si intrecciano la sua vita familiare e la sua carriera criminale? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Roberto Savi, il capo della Uno Bianca: età, vita privata, moglie, figli e relazioni sentimentali del poliziotto diventato assassino

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