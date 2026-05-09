Una notizia improvvisa e sconvolgente è emersa recentemente riguardo a un episodio della banda Uno Bianca. Si è appreso che uno dei coinvolti nel passato criminale si è suicidato, chiudendo così un capitolo difficile della cronaca nera italiana. La notizia si aggiunge a quanto già noto sulle attività della banda e rappresenta un altro momento di conclusione inatteso in questa vicenda.

Si chiude in modo tragico un altro capitolo legato a una delle pagine più buie della cronaca nera italiana. Un ex poliziotto, già membro della famigerata banda che seminò il terrore tra l’Emilia-Romagna e le Marche a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, si è tolto la vita lo scorso gennaio. La notizia del suicidio è rimasta riservata per mesi, emergendo solo recentemente attraverso le ricostruzioni delle principali testate nazionali. L’uomo è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, dove si era stabilito dopo aver scontato la sua pena detentiva. Il gesto estremo è avvenuto tramite impiccagione e giunge in un momento di rinnovata attenzione mediatica e giudiziaria sui crimini commessi dal gruppo criminale composto quasi interamente da uomini in divisa.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Si è suicidato”. Banda Uno Bianca, la notizia viene fuori solo adesso. Choc improvviso

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FULL| On their wedding night, CEO humiliated his mute wife but became obsessed after a kidnapping!

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Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Uno Bianca, storia della banda attiva in E. Romagna il 1987 e il 1994; Uno Bianca, si è suicidato Pietro Gugliotta, il gregario della banda. Rilievi della Scientifica nella casa in Friuli; Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere; I servizi segreti ci hanno chiesto di uccidere. Uno Bianca, bufera su Roberto Savi.

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