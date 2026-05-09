Oggi è iniziata la 45ª edizione di Oroarezzo, la fiera internazionale organizzata da IEG – Italian Exhibition Group. La manifestazione si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi e durerà fino al 12 maggio. L’evento si concentra sulla produzione orafa, argentiera e gioielliera Made in Italy, attirando operatori del settore da diversi paesi. La fiera rappresenta un punto di riferimento per il settore a livello internazionale.

ARezzo, 9 maggio 2026 – , manifestazione B2B internazionale di IEG – Italian Exhibition Group, punto di riferimento per l’eccellenza della manifattura orafa, argentiera e gioielliera Made in Italy, fino al 12 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi. Tema centrale della cerimonia inaugurale, le trasformazioni dei mercati e il supporto alle imprese nel guidare il cambiamento attraverso strumenti conoscitivi e relazioni. L’apertura è stata affidata agli interventi di Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, Alessandro Ghinelli, sindaco del Comune di Arezzo, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo, Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena, e Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si è aperta oggi la 45ª edizione di Oroarezzo

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