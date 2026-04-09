Dal 2 al 10 luglio 2026, Piazza Duomo a Pistoia ospiterà la 45ª edizione del Pistoia Blues Festival, evento musicale che richiama artisti italiani e internazionali. La manifestazione, ormai consolidata, si svolgerà nel centro storico e vedrà esibirsi diversi musicisti di fama mondiale. La città si prepara ad accogliere pubblico da varie regioni italiane e dall’estero, confermando il festival come una delle principali manifestazioni estive di musica live nel paese.

Dal 2 al 10 luglio 2026 Piazza Duomo a Pistoia si prepara a diventare il cuore pulsante della musica live con la 45ª edizione del Pistoia Blues Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. Un cartellone ricco e trasversale che unisce grandi artisti internazionali, protagonisti della scena italiana, eventi speciali e nuove promesse, confermando il festival come punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo. Blues, rock e grandi ritorni internazionali. Il cuore del festival sarà, come da tradizione, la sezione blues, concentrata nei giorni 4, 5, 8 e 10 luglio. Sul palco si alterneranno artisti di fama mondiale... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Pistoia Blues Festival 2026: grandi nomi internazionali e italiani per la 45ª edizione in Piazza Duomo

I Jet si aggiungono al cartellone del Pistoia Blues Festival 2026PISTOIA – Un nuovo gruppo internazionale si aggiunge all cartellone 2026 della 45esima edizione del Pistoia Blues Festival: saranno i Jet, la band...

Sanremo 2026: perché non vedremo più Madonna e altri nomi internazionali al FestivalQuando si stava spargendo la voce che al prossimo Festival di Sanremo avremmo visto Madonna come superospite abbiamo subito avuto un sospetto, perché...

Temi più discussi: Pistoia Blues Festival 2026; Pistoia Blues Festival: in piazza del Duomo Jethro Tull, Fantastic Negrito, Baglioni e Il Volo; Pistoia Blues 2026, tra blues e cantautori: da Baglioni ai Jethro Tull; PISTOIA BLUES FESTIVAL: il programma completo della 45esima edizione e gli eventi speciali.

Jethro Tull, Jet, Fantastic Negrito e Darkness fra i protagonisti del Pistoia Blues Festival 2026 (2-10 luglio)Dal 2 al 10 luglio 2026 Piazza Duomo a Pistoia vivrà una serie di grandi spettacoli che animeranno l’estate pistoiese includendo .. ondarock.it

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Annunciato il cartellone dell'edizione 2026 del Pistoia Blues Festival, che si svolgerà nel capoluogo toscano dal 2 al 10 Luglio. - facebook.com facebook

PISTOIA BLUES FESTIVAL 2026 - La 45^ edizione del festival toscano si svolgerà dal 2 al 10 luglio 2026, Piazza Duomo a Pistoia Ecco la line Up #PistoiaBluesFestival x.com