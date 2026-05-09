In una spiaggia affollata, la moda e la praticità si incontrano per creare un look che sia allo stesso tempo elegante, funzionale e glamour. La tendenza preferisce lasciare i piedi nella sabbia, evitando l’effetto “aperitivo al lido” e puntando su uno stile che valorizzi l’ambiente marino senza rinunciare al comfort. La scelta dell’abbigliamento diventa quindi un elemento chiave per chi desidera essere alla moda durante le giornate di relax in riva al mare.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dai matrimoni ai party al tramonto: gli outfit dall’eleganza rilassata che funzionano davvero. Uno stile da spiaggia molto ricercato Quando la festa è in spiaggia. il salvagente è uno solo: il giusto look, funzionale, glamour ed elegante insieme. Difficile trovare un dress code più complesso: gli inconvenienti, sul bagnasciuga, abbondano. E la rilassante vista mare può tramutarsi con facilità in un incubo a occhi aperti. Come fare? Il segreto per padroneggiare lo stile da spiaggia più raffinato è uno solo: seguire le onde.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sì ai piedi nella sabbia. No all’effetto “aperitivo al lido”

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