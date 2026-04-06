Terrore all’aperitivo di Pasqua | accoltellato un 20enne al Lido

Un giovane di 20 anni è stato ferito con un coltello durante un aperitivo di Pasqua in una località balneare. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio all’interno di un locale sulla spiaggia, coinvolgendo altri presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un giovane di 20 anni, residente a San Prisco, è stato accoltellato durante la serata di Pasqua all’interno del Lido Selvetta, in località Ischitella. L’aggressione è avvenuta nel contesto di un evento per l’aperitivo festivo, culminando con il trasporto d’urgenza della vittima verso un presidio ospedaliero di Napoli. L’episodio si è consumato tra le file dei presenti al locale, una struttura molto frequentata per le celebrazioni pasquali sul Litorale Domizio. Quello che doveva essere un momento di svago si è trasformato in uno scontro fisico tra due ragazzi, degenerando rapidamente in un atto di violenza estrema. Il giovane originario di San Prisco ha riportato ferite provocate da un’arma bianca, concentrate principalmente sugli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore all’aperitivo di Pasqua: accoltellato un 20enne al Lido Leggi anche: Pasqua di sangue in un noto lido di Ischitella: 20enne accoltellato durante l’aperitivo Pasqua di sangue nel lido, ferito 20enne in una rissaUn 20enne, residente nell'hinterland napoletano, è stato ferito con un'arma da taglio all'esterno di un lido balneare di Castel Volturno dove si...