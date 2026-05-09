Le famiglie e le imprese italiane si preparano a sostenere un incremento di 29 miliardi di euro nei costi energetici, causato dall’aumento dei prezzi dei carburanti. Alcune regioni saranno più colpite di altre, con effetti più evidenti sui bilanci delle famiglie e sui costi aziendali. L’aumento si riflette sui consumi quotidiani e sulle spese di gestione di aziende e nuclei familiari, evidenziando un impatto economico diffuso nel paese.

? Punti chiave Quanto peserà l'aumento dei carburanti sul bilancio delle famiglie?. Quali regioni italiane subiranno il colpo economico più duro?. Come influirà il rincaro del gas sulla produzione industriale?. Perché i costi logistici rischiano di travolgere la catena del valore?.? In Breve Carburanti pesano per 13,6 miliardi con rincari del 20,4% rispetto al 2015.. Lombia, Emilia-Romagna e Veneto registrano aggravi tra 2,9 e 5,4 miliardi di euro.. Energia elettrica e gas costeranno rispettivamente 10,2 e 5 miliardi di euro extra.. Basilicata, Campania e Puglia subiscono aumenti percentuali superiori al 21%.. Le famiglie e le imprese italiane dovranno affrontare un esborso extra di circa 29 miliardi di euro nel corso dell’anno a causa dei rincari energetici scaturiti dallo shock nel Golfo Persico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock energetico: famiglie e imprese pagano 29 miliardi extra

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