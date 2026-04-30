Secondo una stima di Cna, i costi energetici sostenuti da imprese e famiglie sono superiori a 7 miliardi di euro fino al mese di maggio. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni precedenti e riguarda le spese legate all’energia, che continuano a influenzare le finanze di molte realtà. La situazione evidenzia la pressione economica derivante dall’aumento dei prezzi dell’energia sul tessuto economico e domestico.

? Cosa sapere Cna stima costi energetici superiori a 7 miliardi tra imprese e famiglie fino a maggio.. Rincari gas e gasolio minacciano la liquidità aziendale e il settore autotrasporti entro il 25 maggio.. La spesa per carburanti, gas ed elettricità tra imprese e famiglie subirà un incremento superiore ai 7 miliardi di euro nel periodo compreso tra marzo e maggio, secondo le stime della Cna nazionale legate allo shock energetico derivante dal conflitto nel Golfo. L’instabilità geopolitica globale sta proiettando ombre pesanti sui mercati delle materie prime, alimentando una volatilità che mette a rischio la tenuta economica del sistema produttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock energetico: 7 miliardi di buco tra imprese e famiglie

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