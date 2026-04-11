Le tensioni nel Golfo hanno portato a un aumento dei costi energetici in Italia, con un incremento complessivo superiore ai 7 miliardi di euro per famiglie e imprese. Questa situazione si traduce in maggiori spese per carburanti e energia, influenzando direttamente il bilancio delle famiglie e delle aziende italiane. La questione energetica rimane al centro delle preoccupazioni economiche legate ai conflitti nella regione.

Le ripercussioni economiche del conflitto nel Golfo stanno colpendo duramente l’economia italiana, con un impatto che per famiglie e imprese si traduce in una spesa extra superiore ai 7 miliardi di euro tra carburanti ed energia. Secondo le stime della CNA basate sui consumi previsti per il periodo che va da marzo a maggio, l’aggravio finanziario quotidiano raggiunge la soglia dei 100 milioni di euro. L’impatto dei rincari sui carburanti e la vulnerabilità italiana. Il settore dei trasporti sta affrontando una pressione senza precedenti, con il gasolio che guida la classifica degli aumenti. Tra il 28 febbraio e il 10 aprile, il costo del gasolio ha registrato un balzo tale da generare un incremento di 1,7 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo, l’impatto energetico pesa: -7 miliardi per famiglie e imprese

Benzina a 1,83 euro: il costo che pesa su famiglie e impreseIl costo del carburante in Italia si stabilizza su livelli che impattano direttamente il portafoglio dei cittadini.

Crisi Golfo, Metsola: La guerra pesa sulle famiglie dell'Ue, serve indipendenza energetica – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "L’instabilità nel Medio Oriente sta avendo conseguenze immediate per le famiglie e le imprese europee.

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