Sheinbaum respinge le accuse | i consolati non influenzano la politica USA

La politica migratoria e le attività diplomatiche sono al centro di un dibattito in corso, dopo che un ricercatore ha sollevato dubbi sull'influenza dei consolati sulla politica degli Stati Uniti. La responsabile di un'istituzione pubblica ha respinto le accuse, affermando che i consolati non esercitano alcuna influenza sulla politica americana. Restano aperte le questioni su come queste accuse possano influenzare l’assistenza ai migranti provenienti dal Messico.

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