Peculato su ‘Pane e Politica’ Ricci respinge le accuse di Affidopoli | Estraneo Le cene? Ero ospite e il vino lo pagavo io

Un politico di Pesaro ha dichiarato di essere totalmente estraneo alle accuse di peculato relative al progetto ‘Pane e Politica’. Ricci ha affermato di aver partecipato alle cene come ospite e di aver pagato di tasca propria il vino. La vicenda riguarda un’indagine in corso che coinvolge presunte irregolarità legate a fondi pubblici e alle attività del progetto. Le autorità continuano a verificare i fatti e a raccogliere testimonianze.

Pesaro, 14 aprile 2026 – Si dice “completamente estraneo” e respinge ogni accusa. Matteo Ricci rompe il silenzio (ieri non aveva infatti rilasciato alcuna dichiarazione) e replica per iscritto alle nuove contestazioni della Procura nell’inchiesta Affidopoli, che per la prima volta ipotizza a suo carico il reato di peculato. “In riferimento agli articoli usciti sulla stampa relativi a un’ipotesi di reato di peculato di 10 mila euro a mio carico, mi dichiaro completamente estraneo ai fatti, esattamente come per i fatti contestati nel luglio scorso”. È quanto contenuto in una nota inviata in mattinata in redazione dall’ex sindaco e ora europarlamentare Ricci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Peculato su ‘Pane e Politica’, Ricci respinge le accuse di Affidopoli: “Estraneo. Le cene? Ero ospite e il vino lo pagavo io” Leggi anche: I nomi degli indagati di Affidopoli, per Ricci una nuova accusa (peculato). Nel mirino anche il raduno dei 1.600 L'inchiesta sulle spese gonfiate per gli eventi, Pisano respinge le accuse: "Sono estraneo, ripongo fiducia nella magistratura"Il deputato di Fratelli d'Italia finito nella bufera giudiziaria delle scorse ore parla di "ricostruzione non veritiera".