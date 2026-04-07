Giorgia Meloni respinge accuse di legami con la criminalità | Fango e politica non giornalismo

Il premier ha commentato duramente un articolo pubblicato da diverse testate giornalistiche che la collegava a un esponente della criminalità organizzata. La sua posizione è stata chiara e decisa, definendo le accuse come “fango e politica” e sottolineando che si tratta di un tentativo di screditarla senza basi concrete. La polemica è nata dopo la diffusione di un’articolo che faceva riferimenti a presunti legami tra la figura politica e ambienti criminali.

Il premier Giorgia Meloni è intervenuta oggi con una dura dichiarazione dopo la pubblicazione di un articolo della cosiddetta “redazione unica”, composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, che associava la sua immagine a quella di un esponente della criminalità organizzata. Secondo la premier, la ricostruzione giornalistica mira a sostenere “la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi”, facendo anche riferimento alle vicende personali del padre. Meloni sottolinea però di aver interrotto ogni rapporto con il genitore all’età di 11 anni, ribadendo la propria distanza da qualsiasi coinvolgimento criminale. “La mia vita politica è trasparente – ha dichiarato – esistono decine di migliaia di foto mie con cittadini che chiedono un selfie. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giorgia Meloni respinge accuse di legami con la criminalità: “Fango e politica, non giornalismo” Giorgia Meloni: “Il referendum non è una lotta nel fango. Mattarella? Parole giuste e doverose”Roma – «Il 22 e il 23 di marzo non si vota sul governo, si vota sulla giustizia». Marina Berlusconi in Politica: La sua candidatura spaventa Giorgia Meloni?Marina Berlusconi pronta a candidarsi? Lo scenario che potrebbe far tremare il governo Meloni e spaccare il Paese. Temi più discussi: Dentro la Notizia: Maltempo, paesi isolati per allagamenti in 5 regioni: bloccata l'adriatica Video; Cirio scappa in tv e fugge dall’aula, teatrino imbarazzante. Le opposizioni attaccano il governatore del Piemonte; Dentro la Notizia: Chi ha avvelenato Antonella e Sara, morte dopo la cena di Natale? Video; Dentro la Notizia: Giovedì 2 aprile Video. Tutti i guai di Giorgia Meloni (che ora prova a smarcarsi da Trump)La sconfitta al referendum e i casi di Delmastro e Santanché. L'addio di Vannacci, la crisi iraniana e il Pil che ristagna. Il governo non è mai stato così in difficoltà. E la strada verso le politich ... today.it Giorgia Meloni infuriata scrive a mezzanotte a La Vardera: «Che modo vergognoso di fare politica...»Il deputato aveva accusato il governo nazionale di avere impugnato la norma regionale sui ristori per «ritorsione» contro la Sicilia che ha votato no al referendum. Incredibilmente la risposta arriva ... lasicilia.it "Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, affermando che "oggi la 'redazione unica', composta da Il Fatto Quotidiano, La Repubblica, Fanpage e Report, mostra una mia foto con un espon - facebook.com facebook Che ci fa l’uomo che ha fatto sedere allo stesso tavolo i referenti milanesi di Matteo Messina Denaro, i capi delle locali lombarde della ‘ndrangheta e il clan di Michele ‘o pazzo, il capomafia più potente della Capitale, in foto con Giorgia Meloni ritrovata dal nost x.com