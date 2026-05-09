Shawm Levy dirigerà un nuovo film fantascientifico di Netflix | Somewhere Out There

Shawm Levy, noto per aver diretto serie di successo e film di generi diversi, sarà alla guida di un nuovo progetto per Netflix. Il film, intitolato Somewhere Out There, è un thriller fantascientifico che sarà prodotto dalla piattaforma di streaming. La produzione è stata annunciata di recente e rappresenta una nuova collaborazione tra il regista e il servizio di streaming. Il progetto coinvolge anche sceneggiatori e altri professionisti del settore cinematografico.

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Shawm Levy, regista di Stranger Things e Deadpool, dirigerà un nuovo thiller fantascientifico prodotto dalla piattaforma streaming Netflix dal titolo Somewhere Out There. In un atmosfera di lutto, attesa, angoscia, qualcosa si muove. Scopriamo i dettagli di questa storia tra paranormale e rinascita interiore. Qualcosa c’è là fuori. Shawn Levy, regista canadese di successo, dirigerà il film di fantascienza originale Somewhere Out There per Netflix. La piattaforma di streaming si è aggiudicata la sceneggiatura originale scritta da Max Taxe in una vera e propria asta. Levy produrrà anche il film con la sua casa di produzione 21 Laps, insieme a Dan Levine, anch’egli della stessa società.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Shawm Levy dirigerà un nuovo film fantascientifico di Netflix: “Somewhere Out There” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate NON ABBIAM BISOGNO DI PAROLE: Recensione del nuovo film NetflixNon Abbiam Bisogno di Parole é il nuovo film Netflix diretto da Luca Ribuoli e che segna l’esordio alla recitazione di Sarah Toscano. "L'ultima missione: Project Hail Mary". Un film coraggioso ad alto tasso culturale che rinnova il genere fantascientifico: meno "fanta" e più "scientifico"Ottimo film e ottimo protagonista: un Ryan Gosling perfetto per la sua ironia, la sua eleganza e il giusto giocare fra incanto e disincanto in modo... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ti incuriosisce un film in cui un padre scrive allo spazio dopo la morte della moglie e qualcuno risponde? Ti incuriosirebbe di più se ti dicessi che sarà diretto da Shawn Levy?. Shawn Levy: dopo Deadpool & Wolverine dirigerà un film di Star Wars? C'è un importante aggiornamentoDopo mesi di silenzio, sono trapelati i primissimi aggiornamenti sul film di Star Wars che vedrà Shawn Levy dietro la macchina da presa! Il misterioso lungometraggio, secondo i rumor, avrebbe ... comingsoon.it Star Wars, Shawn Levy sta sviluppando un nuovo filmShawn Levy parte per Star Wars. Il regista sta sviluppando un lungometraggio per Lucasfilm, forse per dirigerlo. Per il momento non è chiaro su che cosa sarà incentrato questo nuovo progetto. Il ... cinemaserietv.it