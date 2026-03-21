Ottimo film e ottimo protagonista: un Ryan Gosling perfetto per la sua ironia, la sua eleganza e il giusto giocare fra incanto e disincanto in modo da moderare il rischio retorica rendendo l'idealismo di questa storia più pragmatico ed equilibrato. Un film che connette per la prima volta fantascienza e cambiamento climatico. In realtà lo fece anche Interstellar anche se in senso opposto. Mentre Interstellar parlava di riscaldamento globale "Project Hail Mary" parla più realisticamente di "raffreddamento globale" alludendo ad una verità inconfessabile (se non in un film) che potrebbe corrispondere all'attuale realtà mondiale (spiegando così perchè l'energia e le risorse base causano oggi più guerre tra le grandi potenze). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "L'ultima missione: Project Hail Mary". Un film coraggioso ad alto tasso culturale che rinnova il genere fantascientifico: meno "fanta" e più "scientifico"

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L’Ultima Missione: Project Hail Mary, le 4 principali differenze tra libro e filmL’ultima missione: Project Hail Mary è l'adattamento del romanzo di Andy Weir. Ecco le differenze tra film e romanzo. cinefilos.it

L’ultima missione: Project Hail Mary, trama e recensione del film in uscita oggi al cinemaUn insegnante di scienze, interpretato da Ryan Gosling, si sveglia su un’astronave nello spazio e senza alcun ricordo di chi sia o di come sia arrivato lì. rtl.it

Tratto dal best seller di Andy Weir (“The Martian”), Project Hail Mary è un blockbuster dal cuore grande e dal fascino rétro. A tratti, però, il tono comico rischia di smorzare la forza emotiva del film. #Cinema https://l.euronews.com/wYsN facebook

Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non x.com