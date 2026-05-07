Shakira e Burna Boy | l’inno per i Mondiali 2026 accende il web

Un nuovo brano musicale realizzato da Shakira e Burna Boy è stato scelto come inno ufficiale dei Mondiali 2026, provocando reazioni sui social media. Il titolo della canzone ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi italiani, mentre il video promozionale girato nello stadio Maracanã ha attirato l’attenzione per alcuni dettagli visivi. La pubblicazione del brano e del video ha acceso discussioni online tra gli appassionati di calcio.

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? Domande chiave Perché il titolo del brano ha scatenato la rabbia dei tifosi italiani?. Cosa nasconde il video promozionale girato nello stadio Maracanã?. Come spiegano gli utenti l'uso di termini italiani nel testo?. Quali riferimenti ai mondiali passati hanno creato polemica sui social?.? In Breve Collaborazione con il musicista nigeriano Burna Boy per il brano Dai Dai.. Uscita ufficiale prevista su tutte le piattaforme musicali il 14 maggio.. Riprese del video realizzate presso lo stadio Maracanã di Rio de Janeiro.. Critiche italiane per riferimenti ai mondiali 2006, 2010 e 2014.. Shakira ha svelato l’anteprima di Dai Dai, il brano per i Mondiali 2026, registrato nello stadio Maracanã di Rio de Janeiro dopo un concerto con oltre due milioni di spettatori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shakira e Burna Boy: l’inno per i Mondiali 2026 accende il web Notizie correlate Leggi anche: Altro che Waka waka. Shakira lancia l’inno dei Mondiali (e usa l’italiano anche se noi non giochiamo) – Il video Shakira e Beéle lanciano Algo Tú: il nuovo inno di BarranquillaLa regina del pop latino Shakira torna a collaborare con il connazionale in un brano che celebra le radici colombiane… Il panorama musicale globale... Contenuti di approfondimento Shakira, Burna Boy unveil ‘Dai Dai’ as 2026 FIFA World Cup official songColombian pop star Shakira has revealed that she will collaborate with Nigerian singer Burna Boy on the official song for the 2026 FIFA World Cup, titled ‘Dai Dai’. The announcement was first shared ... thenationonlineng.net Shakira teases official 2026 World Cup song 'Dai Dai’ featuring Burna BoyThe 2026 World Cup will feature all sorts of hymns and hums. Some of those refrains will sound familiar to those who have tuned in to World Cups of years gone by. FIFA recruited Shakira to lead ... sportingnews.com